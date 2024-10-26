الصدر يعلق على القصف الإسرائيلي لإيران: ضعيف لا يستحق الاستنكار

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم السبت، على الضربة الإسرائيلية لإيران، معتبراً أنها كانت ضعيفة، وأصغر من أن يتم استنكارها.

وكتب الصدر، في تدوينة له على منصة إكس، إن "قصف الكيان الصهيوني للأراضي الإيرانية وإن كان تعدّياً على دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وفيه تعدّ واضح للقوانين الدولية من قبل الكيان الإرهابي والدولة الداعمة له أمريكا، إلا إنه أحقر وأصغر من أن يُسْتَنكر".

وأضاف أن "الرد الإسرائيلي، كان ضعيفاً، ويكشف عن مدى الإرتباك والقلق الشديدين اللذين يحيطان بالكيان وداعميه بسبب ثبات الموقف الإيراني على الممانعة".

ودعا الصدر، الدول الإسلامية والعربية كافة وكل محبّي الإنسانية، إلى "الضغط على قوى الاستكبار العالمي بوقف مجازره وإرهابه وقتله للأطفال والمدنيين والتعدّي على الدول المستقلة الآمنة وعلى القوانين الدولية وعلى قوات اليونيفيل والمستشفيات والصحفيين وما شاكل ذلك".