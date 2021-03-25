الصدر يعلق على استعراض "ربع الله" ويعلن ترك قرار سعر الصرف بيد "المختصين"

شفق نيوز/ طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس الحكومة العراقية بمنع تكرار إستعراض "الميليشيات" المسلحة في الشوارع وذلك عقب ما قامت به حركة ما تسمى "ربع الله" من خطوة مماثلة، في الوقت ذاته اعتبر موضع رفع سعر صرف العملة الصعبة مقابل الدينار العراقي من شأن "المختصين".

وقال الصدر في تغريدة له اليوم، "لقد لجأت الميليشيات إلى الإستعراض العسكري المسلح، والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار".

وشدد على أن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى"، لافتاً إلى أن هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد فعلى الحشد معاقبتها، وإلاّ فإعلان البراءة منها.

وعن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار أعرب الصدر رأيه قائلا: إن في قرار رفع صرف الدولار فوائد ومضار، ولذا تركنا قراره بيد المختصين من أهل المعرفة بأمور الاقتصاد، مستدركا القول "لكن لا يجب أن يتضرر الشعب كثيرة وخصوصا مع وجود جشع وارتفاع أسعار في الأسواق فعلى الحكومة الحيلولة دون ارتفاع الأسعار ومعاقبة الفاعلين".

واستطرد زعيم التيار الصدري قائلا: لعل تلك المليشيا تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها كلاّ فالعنف خارج عن تعاطف الشعب فكفاكم عنفاً وأذى، وإياكم وكسر هيبة الدولة وخصوصا إن استعراضكم لم يك بتنسيق معها.