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الصدر يعلق بـ12 نقطة على انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-12-30T11:56:37+0000
الصدر يعلق بـ12 نقطة على انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بالعراق

شفق نيوز/ قلل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من فاعلية قرار انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل عدم تحقيق عدة نقاط استعرضها في بيان نشره اليوم الخميس.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد اعلن، يوم الأربعاء، استكمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من البلاد.

واتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية في شهر تموز الماضي على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدد فصائل شيعية مسلحة بشن "معارك حاسمة" ليلة الحادي والثلاثين من الشهر المقبل في حال عدم انسحاب القوات الامريكية من البلاد التي دخلتها في العام 2003.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص بيان الصدر كما هو موضّح أدناه:

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