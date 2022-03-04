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الصدر يعلق على استهداف شيعة باكستان ويوجه رسالة لأبناء الطائفة ولأهل السُنّة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-04T13:27:54+0000
الصدر يعلق على استهداف شيعة باكستان ويوجه رسالة لأبناء الطائفة ولأهل السُنّة

شفق نيوز / علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، على التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً للمسلمين الشيعة في باكستان، فيما شدد على ضرورة أن يعلو صوت الاعتدال في كل مكان.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل 30 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات آخرون، في انفجار ضخم استهدف مسجداً شيعياً بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وحث الصدر في تغريدة له على تويتر، على "رص الصفوف والتمييز بين السني المعتدل والمتشدد، والضغط على الحكومة الباكستانية لحمايتهم من الإرهابيين".

وأضاف: "نحن في النجف معكم أيها المعتدلون من الشيعة والسنة في كل بقاع العالم، فلا بد لصوت الاعتدال أن يعلو في كل مكان".

 

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