الصدر يعرض المساعدة على البصرة ويتابع أحداث مخمور

شفق نيوز/ أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتصالاً هاتفيًا بمحافظ البصرة أسعد العيداني، لمتابعة الخرق الأمني الذي حصل صباح هذا اليوم الثلاثاء في المحافظة والذي راح ضحيته مجموعة من الأشخاص.

وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر، أن الاخير عرض مساعدته المباشرة لمؤسسات الدولة والقوى الأمنية في المحافظة، مؤكدًا على ضرورة وأهمية الاستقرار الأمني في محافظة البصرة لما تمثله من مكانة وطنية وإقتصادية وأمنية لعموم محافظات العراق.

من جهة أخرى كانت هناك متابعة مباشرة من الصدر لما حصل من أحداث في مدينة (مخمور)، داعيًا الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهّب الأمني والاستخباري لعدم السماح لفلول الإرهاب بزعزعة الوضع الأمني في البلد.