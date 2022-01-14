سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يعد مشروعاً للمكونات "غير الإسلامية" بالعراق ويعتبر الكل "أكثرية"

Category: سیاسة

Date: 2022-01-14T12:44:28+0000
الصدر يعد مشروعاً للمكونات "غير الإسلامية" بالعراق ويعتبر الكل "أكثرية"

شفق نيوز/ قال إمام وخطيب جمعة مسجد الكوفة هادي الدنيناوي، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعتبر المكونات كافة في العراق "أكثرية"، في إشارة إلى رفضه مصطلح الأقليات في البلاد.

وقال الدنيناوي في خطبة صلاة الجمعة، إن "جميع المكونات ينتمون إلى الهوية الأم، وهي هوية العراق، فهم كلهم أكثرية بالعراق.

وتابع بالقول إن "المكونات غير الإسلامية محترمة نفسًا ومالًا وعرضًا، إذ أن الإسلام لا يتعرض لهم بسوء ويدافع عنهم، فالإسلام لا يجبر أحدًا على اعتناقه (..) وهو ما يتماشي مع مستحدثات العصر في المجتمع المدني وحقوق الإنسان وما إلى ذلك مما يعدها البعض أنها من مبتكرات القرن العشرين".

وأكمل خطيب الكوفة قائلا إن "الممارسات التي قامت بها التيارات المتطرفة والتي هي من صنيعة الاستعمار بما تحمل من فكر إرهابي بكل مسمياتها من قاعدة وداعش وتشدد وتطرف وغيرها المنتسبة للإسلام، على المسيحيين، والإيزيديين، وسائر المكونات والمذاهب الأخرى، في العراق والمنطقة، لا تعبر عن حقيقة أحكام ومفاهيم الدين، بل الدين منهم براء".

واسترسل الدنيناوي : ومن هنا نفهم قيمة المشروع الاصلاحي الذي نهض به الصدر والذي يراد منه إرجاع صورة الإسلام الحقيقية للعالم وصورة العراق بكل مكوناته وهو ينعم بتعايش سلمي (..) من خلال إحترام الجميع في تأمين وطن يضمن للجميع العيش بسلام بلا فساد ولا إرهاب ولا تطرف، بل الدفاع عن حقوق الجميع".

وختم بالقول "ومن هنا فإن جميع مكونات الشعب العراقي مدعوة للنهوض بواقع البلد والمشاركة في تحمل المسؤولية وعدم التنصل عنها".

related

الصدر قلق من تسنم اتباعه هرم السلطة بالعراق

Date: 2021-09-24 08:03:09
الصدر قلق من تسنم اتباعه هرم السلطة بالعراق

بارزاني يدعو لتشكيل الحكومة العراقية: یجب ألّا یتم تهمیش المكونات بعملیة الحكم بعد الآن

Date: 2021-12-31 11:48:30
بارزاني يدعو لتشكيل الحكومة العراقية: یجب ألّا یتم تهمیش المكونات بعملیة الحكم بعد الآن

الصدر يعلق على مؤتمر التجمع العراقي للتطبيع مع إسرائيل

Date: 2021-09-25 10:22:55
الصدر يعلق على مؤتمر التجمع العراقي للتطبيع مع إسرائيل

تقرير فرنسي يصف موقف الصدر والحزب الشيوعي ازاء التظاهرات بـ"الخجول"

Date: 2019-10-08 18:09:38
تقرير فرنسي يصف موقف الصدر والحزب الشيوعي ازاء التظاهرات بـ"الخجول"

الصدر ينشر تغريدة عن شكل الحكومة العراقية الجديدة

Date: 2022-01-08 10:54:49
الصدر ينشر تغريدة عن شكل الحكومة العراقية الجديدة

الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

Date: 2021-01-08 11:03:22
الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

الصدر والحكيم يلتقيان ويناقشان ثلاثة أمور

Date: 2021-11-05 08:34:43
الصدر والحكيم يلتقيان ويناقشان ثلاثة أمور

أبرزها حل الفصائل .. الصدر يضع شروطا للقوى الخاسرة للإشتراك بالحكومة العراقية

Date: 2021-11-18 14:01:04
أبرزها حل الفصائل .. الصدر يضع شروطا للقوى الخاسرة للإشتراك بالحكومة العراقية