الصدر يعدُّ محاولة اغتيال الكاظمي استهدافاً للعراق وشعبه والأخير يوجه خطاباً للشعب .. فيديو

شفق نيوز/ أعتبر زعيم التيار الصدري يوم الأحد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي "أستهدافاً للعراق وشعبه".

وكتب الصدر في تغريدة على "تويتر"، إن "العمل الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف وأضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره، وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق تحت طائلة الشغل والعنف والإرهاب، فتعصف به المخاطر وتدخلات الخارج من هنا وهناك".

ودعا الصدر الجيش العراقي والقوات الامنية إلى "الأخذ بزمام الأمور على عاتقها حتى يتعافى العراق ويعود قويا".

وأفاد مصدر أمني يوم الاحد، بإصابة ثلاثة عناصر من حماية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال قصف استهدف مقر اقامته في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه حسب المعلومات الأولية فإن الكاظمي لم يتعرض لأية إصابة.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أفادت بتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

واضافت أنه من جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

إلى ذلك قال علق الكاظمي على محاولة اغتياله في خاطب فيديوي وجهه إلى العراقيين، قال فيه "تعرض منزلي إلى عدوان جبان والحمدلله انا ومن يعمل معي بألف خير".

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