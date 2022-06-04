سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يعتذر لانصاره عن الإنسحاب أثناء إلقاء كلمته: لكي تستمرّ حياتي

Category: سیاسة

Date: 2022-06-04T07:48:16+0000
الصدر يعتذر لانصاره عن الإنسحاب أثناء إلقاء كلمته: لكي تستمرّ حياتي

شفق نيوز/ قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، اعتذاره لانصاره عن انسحابه يوم امس اثناء القاء كلمته في ذكرى اغتيال والده، مبينا ان الانسحاب كان "لاستمرار حياته في خدمة أنصاره وحفاظاً على سلامتهم".

وقال الصدر في بيان اصدره اليوم، وورد لوكالة شفق نيوز "بكلّ صدق ومحبّة أقول لكلّ منْ أحيا الذكرى السنويّة في داخل العراق وخارجه حيّاكم الله والشكر لكم من الله على هذا الإخلاص والمحبّة والعاطفة لصاحب الذكرى ونجليه ولي: أنا العبد الفقير المحتاج لرحمة ربّه.. ولآل الصدر الكرام".

وأضاف الصدر "أقدّم اعتذاري عن الانسحاب من بينكم أثناء إلقاء الكلمة حفاظا على سلامتكم أولا.. ولكي تستمرّ حياتي في خدمتكم ثانيا، كما لم يشأ الله أنْ أكون في سيارة السيّد الوالد واخوتي في يوم الاستشهاد".

وختم الصدر بيانه لانصاره بالقول "أسألكم الدعاء لي بنيل الشهادة لألتحق بركبهم"، قاصدا بذلك والده وشقيقيه.

وقطع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم أمس الجمعة، خطاباً وجهه الى اتباعه بذكرى رحيل والده الذي اغتاله نظام حزب البعث في تسيعينات القرن الماضي.

وبدى الصدر غاضباً من اتباعه الذين لم يلتزموا الهدوء خلال كلمته ما دفعه الى ترك المنصه والخروج.

 

related

مقر البارزاني: العلاقة مع الصدر متينة وقلة التواصل السياسي جاءت احتراما لشهر رمضان

Date: 2022-04-29 15:51:19
مقر البارزاني: العلاقة مع الصدر متينة وقلة التواصل السياسي جاءت احتراما لشهر رمضان

الصدر يرسل مستشاره الخاص الى البرلمان ويعقد اجتماعا عاجلا

Date: 2019-12-23 16:10:08
الصدر يرسل مستشاره الخاص الى البرلمان ويعقد اجتماعا عاجلا

مقرب من الصدر يهاجم العبادي: لجأ للكذب

Date: 2019-12-30 19:51:38
مقرب من الصدر يهاجم العبادي: لجأ للكذب

مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

Date: 2019-10-10 12:38:08
مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

الصدر من بلدية النجف: سنقيل المحافظ بالطرق السياسية (فيديو)

Date: 2021-12-22 09:48:44
الصدر من بلدية النجف: سنقيل المحافظ بالطرق السياسية (فيديو)

الوطن والشعب خط أحمر.. الصدر: مستمر مع شركاء الوطن بحكومة اغلبية

Date: 2022-01-28 16:53:06
الوطن والشعب خط أحمر.. الصدر: مستمر مع شركاء الوطن بحكومة اغلبية

الصدر يتبنى مقترح مشروع يجرّم التطبيع مع اسرائيل

Date: 2022-04-23 14:05:00
الصدر يتبنى مقترح مشروع يجرّم التطبيع مع اسرائيل

الصدر يتعهد بتقوية الجيش العراقي: لا يمن على الشعب ولا يرائي

Date: 2022-01-05 16:13:15
الصدر يتعهد بتقوية الجيش العراقي: لا يمن على الشعب ولا يرائي