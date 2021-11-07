الصدر يطمئن على صحة الكاظمي "حفاظاً على هيبة الدولة"

شفق نيوز/ أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاحد، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ساعات من محاولة اغتياله الفاشلة.

وقال القيادي في التيار الصدري ابراهيم الجابري لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر يهتم بكل العراقيين، كيف اذا كان الامر يخص رئيس الوزراء، حيث اجرى اتصالاً هاتفياً مع الكاظمي بعد ساعات قليلة من محاولة استهدافه للاطمئنان على صحته"، مبيناً أن ذلك "يأتي من باب الحفاظ على هيبة الدولة والوضع السياسي داخل العراق"

وأشار إلى أن "أعداء العراق كثيرون سواء في الداخل او الخارج ولديهم اغراض دنيوية من خلال محاولات اشاعة الفوضى".

وعن تأثير الاحداث الاخيرة على التفاهمات السياسية التي اجراها الصدر قبل ايام مع بعض زعامات القوى الفائزة قال الجابري، "ما حدث لن يؤثر على طبيعة التفاهمات السياسية لكن للاسف الشديد لاحظنا البعض سواء كان بنفس عراقي او غير عراقي ينظر لتلك الامور بطريقة اشاعة الفوضى ومادام هناك صمام امان للبلاد ممثلاً بسماحة الصدر لن تحدث او تكون هناك اي فوضى في البلاد".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تعرضه محاولة اغتيال فاشلة فجر اليوم، فيما أوضحت السلطات الامنية ان المحاولة نفذت عبر ثلاث طائرات مسيرة تم اسقاط اثنتين منها.