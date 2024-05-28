الصدر يطالب بطرد السفيرة الامريكية ببغداد "من دون اراقة دم"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يوم الثلاثاء، إلى "طرد" السفيرة الامريكية لدى العراق.

وقال الصدر في منشور طويل على صفحته بموقع "X" إن اسرائيل "كيان استيطاني طرد أصحاب الوطن ويتوقون للتوسع شرقاً وغرباً، وكل ذلك بدعم من الخرف الأمريكي وبكل وقاحة وظلم".

وتابع "ولذلك أكرر مطالبتي بطرد السفيهة الأمريكية من العراق وغلق السفارة بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دون أي إراقة دم لكي نظهر خلقنا وسلميتنا أمام إرهابهم ووقاحتهم. وذلك أشد أذى لهم وأكثر ردعاً من استعمال القوة كي لا يكون لهم حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه".

ودعا الصدر؛ "منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لأخذ دور فعال في إنهاء هذه المجازر والتعدي على أهلنا في غزّة من قبل العدو الصهيوني" وأردف قائلا "كفانا سكوتاً".