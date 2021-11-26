الصدر يطالب بالكشف عن نتائج التحقيق الخاصة بمحاولة اغتيال الكاظمي ويلوح بتحرك

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، بالكشف عن نتائج التحقيق الخاصة باستهداف منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي عدته السلطات العراقية محاولة لاغتياله.

وقال الصدر بيان، "مما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء فيه تعد واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق برمته".

وأضاف، "ومن هنا صار لزاماً الكشف عن المكشوف، وأعني، الكشف عن التحقيقات الخاصة بهذا الملف، وإلقاء القبض على الارهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي المشين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم".

ولفت الصدر "ومع عدم الكشف عن ذلك، فقد نضطر لكشفها مستقبلاً".

وكشفت مصادر أمنية خاصة لوكالة شفق نيوز، الأربعاء، 24 تشرين الثاني الجاري نوفمبر، عن اعتقال مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية على خلفية التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر أمنية إنّ عملية الاعتقال جاءت بسبب تفجير أحد المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق منزل الكاظمي بتهمة تضليل لجنة التحقيق.

وكان منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد تعرض فجر السابع من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، لاستهداف بطائرات مسيرة سقطت إحداها في باحة المنزل.

وتمكنت القوات الأمنية من إسقاط طائرتين أخريين كانتا في طريقها لاستهداف المنزل.