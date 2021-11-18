سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أبرزها حل الفصائل .. الصدر يضع شروطا للقوى الخاسرة للإشتراك بالحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-11-18T14:01:04+0000
أبرزها حل الفصائل .. الصدر يضع شروطا للقوى الخاسرة للإشتراك بالحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس عن مجموعة شروط لإشراك القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في النجف، "رسالتي الى القوى السياسية التي تعبتر نفسها خاسرة في الانتخابات تلك الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها لا ينبغي أن تكون خسارتكم لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلاً".

وخاطب تلك القوى قائلا في حال الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم محاسبة المبتلين منكم بشبهات الفساد و تسليمهم للقضاء للوقوف على الحقائق .

وشدد الصدر على تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة و عدم الزج بها في السياسة ، و قطع كل العلاقات الخارجية مع بلدان الخارج بما يحفظ للعراق هيبته و عدم التدخل بشؤون دول الجوار .

وطالب بـ"حل الفصائل المسلحة أجمع و دفعة واحدة و تسليم سلاحها للحشد بإشراف القائد العام للقوات المسلحة" .

كما لفت زعيم التيار الصدري الى أن ما يحصل في الموصل ينبغي وضع حد سريع له.

وتابع بالقول: نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مضيفا أن الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعاً.

related

الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

Date: 2021-01-08 11:03:22
الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر

مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

Date: 2019-11-16 19:55:22
مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

واشنطن تعلق على التظاهرات في العراق

Date: 2019-10-01 21:28:10
واشنطن تعلق على التظاهرات في العراق

"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

Date: 2021-07-28 09:23:07
"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

Date: 2021-04-21 18:23:19
وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

الكويت: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع حول أزمة بين العراق وبلادنا بسبب "فشت العيج"

Date: 2019-09-08 08:20:18
الكويت: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع حول أزمة بين العراق وبلادنا بسبب "فشت العيج"

الصدر يعلن موقفا من حالة النفير العام لسرايا السلام

Date: 2021-02-10 08:04:56
الصدر يعلن موقفا من حالة النفير العام لسرايا السلام

منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس

Date: 2019-12-25 09:14:47
منها القراءة الثانية للتعديل الثاني لقانون التقاعد .. البرلمان يعلن جدول اعماله لجلسة الخميس