أبرزها حل الفصائل .. الصدر يضع شروطا للقوى الخاسرة للإشتراك بالحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس عن مجموعة شروط لإشراك القوى السياسية الشيعية الخاسرة بالانتخابات في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة أبرزها حلّ الفصائل المسلحة كافة.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في النجف، "رسالتي الى القوى السياسية التي تعبتر نفسها خاسرة في الانتخابات تلك الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها لا ينبغي أن تكون خسارتكم لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلاً".

وخاطب تلك القوى قائلا في حال الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم محاسبة المبتلين منكم بشبهات الفساد و تسليمهم للقضاء للوقوف على الحقائق .

وشدد الصدر على تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة و عدم الزج بها في السياسة ، و قطع كل العلاقات الخارجية مع بلدان الخارج بما يحفظ للعراق هيبته و عدم التدخل بشؤون دول الجوار .

وطالب بـ"حل الفصائل المسلحة أجمع و دفعة واحدة و تسليم سلاحها للحشد بإشراف القائد العام للقوات المسلحة" .

كما لفت زعيم التيار الصدري الى أن ما يحصل في الموصل ينبغي وضع حد سريع له.

وتابع بالقول: نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مضيفا أن الشعب يتطلع لإعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة سريعاً.