الصدر يضع شرطاً واحداً أمام عودته للعملية السياسية

شفق نيوز/ وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، شرطاً واحداً أمام عودته الى العملية السياسية، مشيراً الى أنه لن يشترك بأي انتخابات يشارك فيها "الفاسدون".

وقال الصدر في لقاء مع نواب الكتلة الصدرية عقده، اليوم، في الحنانة بمحافظة النجف، "قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور".

وأضاف، "إذا شارك الفاسدون في الانتخابات المقبلة لن اشترك فيها".

وتابع الصدر، مخاطبا نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، "اذا انزاح الفاسدين واشتركتُ في الانتخابات القادمة، فأنتم من ستمثلون الكتلة الصدرية مجدداً".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اجتماعا مغلقا مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان.

وابلغ مصدر مقرب من التيار الصدري وكالة شفق نيوز، بأن جميع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من عضوية مجلس النواب الى جانب رئيس واعضاء الهيئة السياسية لمكتب الصدر حضروا، اليوم، الى مكتب السيد الصدر العام بجامع الزهراء القريب على مرقد الشهيد الاول محمد باقر الصدر في محافظة النجف.