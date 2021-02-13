الصدر يصدر موقفاً بشأن "رفض" زيارة البابا الى العراق

شفق نيوز/ اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، موقفاً بشأن زيارة البابا فرنسيس المقبلة الى العراق.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "وصلني أن هناك بعض المعارضين لزيارة البابا".

وتابع بالقول، إن "الانفتاح على الأديان أمر مستحسن، وزيارته للعراق مرحب بها وقلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له".

واضاف ان "النجف الأشرف عاصمة الأديان فمرحبا به كمحب للسلام، فحيا الله أتباع نبي الله عيسى بل ونبي الله موسى ما لم يعلنوا للأديان العداء (كالكيان الصهيوني) وإن كل أتباع خاتم الأنبياء محمد اخوتكم في السلام والإسلام".

وكانت الفاتيكان قد اعلنت في وقت سابق برنامج زيارة البابا للعراق بزيارة العاصمة بغداد يوم الخامس من اذار المقبل كما سيزور مدينة النجف ومدينة اور الاثرية واربيل والموصل وقرقوش.