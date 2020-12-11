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الصدر يصدر توضيحاً على دعوة "شيعية" اثارت جدلاً

Category: سیاسة

Date: 2020-12-11T05:20:49+0000
الصدر يصدر توضيحاً على دعوة "شيعية" اثارت جدلاً

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الى توحيد الصف الإسلامي والتعاون المدني السياسي والانتخابي، وذلك عقب دعوته لتوحيد البيت الشيعي التي أثارت جدلاً، حيث اعتبرتها جهات عدة عودة للتخندق الطائفي في البلاد.

وقال الصدر في تغريدة له "عندما نتحدث عن ترميم البيت الشيعي، فهذا لا يعني تحالفنا مع الفاسدين وإنما يعني أن الترميم العقائدي سيبعد الفاسدين عن سدة الحكم وسيحاسبهم قضائيا، وأنها ستكون خطوة أولى نحو الذهاب للبيوت الأخرى والتعامل معها بأخوة ومحبة".

وتابع الصدر "اذا كان التشدد والفساد واضحا عند بعض الكتل الشيعية كما يدعي البعض، فهو واضح على التوجهات المدنية ايضا من خلال ما يقوم به البعض في ساحات الاحتجاج من مشاكل وتحريض على حمل السلاح".

وأشار الصدر الى ان تقوية التشيع الاعتدالي يعني تقوية كل انواع الاعتدال في العراق وهذا انتصار للاستقلال والسيادة

https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1337140559367069696

 

 

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