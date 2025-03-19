الصدر يصدر توجيهاً لـ"سرايا السلام" في حال تعرض العراق لـ"عدوان" ويحذر من اسرائيل

شفق نيوز/ أفاد تحسين الحميداوي المعاون الجهادي لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، أنه تلقى تعليمات من زعيم التيار مقتدى الصدر موجهة الى السرايا من بينها عدم حمل السلاح داخل وخارج البلاد، والعودة الى مراجع الدين والحكماء في حال تعرض العراق لـ"عدوان" خارجي.

وقال الحميداوي في بيان اليوم، إن "من بين تلك التعليمات "ترك التصريحات الطائفية، فمآل ذلك لا يُحمد عقباه ومضر بالعراق وشعبه".

وكذلك وجّه الصدر من ضمن تعليماته بأنه "يُمنع منعاً باتاً استعمال السلاح وإشهاره داخل العراق وخارجه، فمصير الوطن والشعب لا يحدده فرد أو مجموعة".

وقال الصدر أيضا، انه "في حال تعرض العراق للعدوان، فعليكم بالرجوع الى حوزتكم و مراجعكم والحكماء منكم وعدم الرجوع الى الفاسدين والظالمين".

وتأتي تعليمات الصدر في ظل عودة توتر الأوضاع في المنطقة عقب شن الولايات المتحدة الامريكية حملة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، وانهاء اسرائيل الهدنة مع حركة حماس واستئنافها القصف العنيف على قطاع غزة مما أسفر عن سقوط مئات من القتلى والجرحى.

وكانت تقارير اعلامية غربية قد حذرت مؤخرا من امتداد الصراع في المنطقة ليشمل العراق خاصة بعد التحذيرات التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الى ايران المتعلقة بدعم الحوثيين.

وفي وقت سابق من اليوم، ندد الصدر بالقصف الإسرائيلي على غزة، منتقدا بشدة "سكوت" الكثيرين"، و"التفرج" على ما يجري للفلسطينيين في القطاع.

وقال الصدر في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، إن "كل ذلك سيسبب بيع فلسطين مرة أخرى لتتمدد الصهيونية في الأراضي الإسلامية والعربية وبكلِّ سهولة وبمعونة من هنا وهناك، وذلك لتصل اسرائيل الى لحدود العراقية التي يرومها العدو اولاً بالذات، ولن ينفع الندم آنذاك".