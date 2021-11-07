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الصدر يصدر توجيها بشأن جناحه العسكري

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T16:22:13+0000
الصدر يصدر توجيها بشأن جناحه العسكري

شفق نيوز / أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توجيها للجنة المُكلَّفَة بتصحيح مسار عمل سرايا السلام، خلال اجتماع عقد معهم يوم الأحد، في الحنانة - مقر إقامة الصدر في محافظة النجف.

و"سرايا السلام" هي الجناح العسكري للتيار الصدري بقيادة الصدر الذي تصدرت كتلته (الكتلة الصدرية) الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة بعد فوزها بـ73 مقعدا، ويطمح لتولي تياره رئاسة الحكومة المقبلة.

وجاء في توجيه الصدر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية "الحفاظ على الروح المعنويَّة للمُجاهدين، والتأكيد على الجانب الشرعي والأخلاقي والمهني في مهام عملهم، لاسيما أنهم يتولّون مسؤولية حماية مراقد (المعصومين) في سامراء".

وأكد الصدر، بحسب البيان، على "تقديم الدعم الكامل لهم، وإطلاق صلاحيّـاتهم في إدارة شؤون المجاهدين والاهتمام بهم وترتيب عملهم، ليس في المُحافظات المُستثناة فحسب، بل في عموم العراق"، مؤكداً أن سرايا السلام "تمثله شخصيّـاً في أداء هذه المَهَمّة".

ووفقاً للبيان، استمعَ الصدر، لـ"شرح مُفَصَّل منهم عن أوضاع المُجاهـدين وأحوالهم في قاطع عمليات سامراء، وأكّدوا له الطاعة والولاء وبذل الغالي والنفيس".

وكان الصدر، قد أعلن الأسبوع الماضي، إغلاق مقرات فصيله العسكري المعروف باسم "سرايا السلام" في محافظات البلاد كخطوة أولية، عدا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين (سامراء) والعاصمة بغداد.

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