سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يشكر بلاسخارت ويحذر مجلس الامن من بحر العلوم ويوافق على الحوار بشرط

Category: سیاسة

Date: 2022-10-04T17:31:45+0000
الصدر يشكر بلاسخارت ويحذر مجلس الامن من بحر العلوم ويوافق على الحوار بشرط

شفق نيوز/ أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، باحاطة الممثلة لاممية جينين بلاسخارت أمام مجلس الامن الدولي، محذرا في ذات الوقت المجلس من الاستماع لكلمة ممثل العراق محمد بحر العلوم، في حين أبدى موافقة على محاورة الكتل السياسية شريطة أن يكون علنياً.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "استمعت بإمعان الى جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن العراق. ولي على ذلك بعض التعليقات: أولا: بما يخص إحاطة ممثلة الأمم المتحدة، وقد أثار انتباهي فيما قالت: هو أن السبب الرئيسي بما يحدث في العراق هو الفساد الذي أجمع على وجوده الجميع. نعم، هذا صحيح ودقيق جداً، وأول خطوة للإصلاح التدريجي هو عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة وفقاً لتطلعات المرجعية وتطلعات الشعب الثائر".

وأضاف، "إننا نوافق على الحوار إذا كان علنياً ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه. كما نتطلع لمساعدة الأمم المتحدة بهذا الشأن: أعني الإصلاح ولو تدريجياً".

وتابع، "كما إنني أؤيد ما جاء في كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي من ضبط النفس لذا أدعو الى ضبط النفس وعدم اللجوء الى العنف والسلاح من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر الى انتماءاتهم. مضافاً الى ما طرح من مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة. لكن الأهم من ذلك هو أن لا يكون السلاح المنفلت ضمن إطار الدولة واستعماله ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذر الدولة العميقة وخصوصاً ان رئيس الوزراء الحالي يتعرض الى ضغوط هائلة بهذا الخصوص مع أنه قائد القوات المسلحة وعدم تجاوب بعض المسلحين معه وإن كانوا ضمن نطاق الدولة".

وقال، "كما نشيد بوقوف مجلس الأمن مع العراق بخصوص ما يتعرض له من قصف من هنا وهناك.. ومن هنا ندعو دول الجوار العزيزة الى احترام سيادة العراق والحفاظ على أمنه واستقراره بالطرق الدبلوماسية أو عبر الحوار. ولكنني أقف بالضد مع إصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تشكيل الحكومة في العراق.. فإن الكثير من الحكومات قد تشكلت ولكنها أضرت بالوطن والشعب، فإن تطلعات الشعب هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والمليشيات والتدخلات الخارجية لكي تكون حكومة مستقلة ومستقرة تخدم شعبها لا مصالح أحزابها وطوائفها فكل يجر النار الى حزبه أو طائفته أو عرقه. فيا أيها الأعضاء، إن العراق يمر بأسوأ فتراته بسبب الفساد وهيمنة أحزابه على السلطة ولا أستثني أحداً حتى لو كانوا ممن ينتمون لنا والذين حاولنا كشفهم ومعاقبتهم إلا إنهم يسارعون بالمثول بين أحضان الفاسدين المناوئين لنا.. ولم تقم الأطراف الأخرى بمحاسبة الفاسدين الذين ينتمون لهم بل لعلهم يساندونهم بذلك".

وأوضح، "أنصح مجلس الأمن بعدم الإستماع الى ما أدلى به ممثل العراق الدائم في هذه الجلسة والذي كانت كلمته تجانب الصواب في أغلب ما تضمنته مع شديد الأسف"، داعياً ممثلة الأمم المتحدة الى الاستمرار على مواقفها المحايدة وعدم انحيازها الى طرف دون آخر".

related

الصدر يعلن الحرب على الفساد بسلاح "من أين لك هذا؟"

Date: 2021-11-16 15:05:26
الصدر يعلن الحرب على الفساد بسلاح "من أين لك هذا؟"

صور.. الصدر يظهر برفقة خامنئي وسليماني في ايران

Date: 2019-09-10 20:17:15
صور.. الصدر يظهر برفقة خامنئي وسليماني في ايران

العامري يجتمع مع ممثل للصدر للإعداد للقاء موسع يشارك فيه المالكي

Date: 2022-02-21 18:24:54
العامري يجتمع مع ممثل للصدر للإعداد للقاء موسع يشارك فيه المالكي

قاآني "عجز" عن اقناع الصدر.. مصدر في "الحنانة" يكشف نتائج المباحثات الثانية

Date: 2022-01-17 19:40:15
قاآني "عجز" عن اقناع الصدر.. مصدر في "الحنانة" يكشف نتائج المباحثات الثانية

الصدر في تهديد صريح: ملزمون بإنهاء أصوات بعثية

Date: 2021-02-19 14:40:17
الصدر في تهديد صريح: ملزمون بإنهاء أصوات بعثية

"عشرة أسباب" دفعت مقتدى الصدر للانسحاب من العملية السياسية

Date: 2022-06-30 18:41:37
"عشرة أسباب" دفعت مقتدى الصدر للانسحاب من العملية السياسية

مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"

Date: 2019-10-03 14:02:22
مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"

الحلبوسي مغرداً من النجف: جبال العراق وصحراؤه تتحرك لتشكيل حكومة "لاشرقية ولاغربية"

Date: 2022-01-31 07:32:40
الحلبوسي مغرداً من النجف: جبال العراق وصحراؤه تتحرك لتشكيل حكومة "لاشرقية ولاغربية"