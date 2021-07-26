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الصدر يشكر "الأخ الكاظمي": يجب وقف عمليات المقاومة ضد الأمريكيين

Category: سیاسة

Date: 2021-07-26T20:04:33+0000
الصدر يشكر "الأخ الكاظمي": يجب وقف عمليات المقاومة ضد الأمريكيين

شفق نيوز/ شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على وجوب وقف العمل العسكري لـ"المقاومة" ضد القوات الامريكية وذلك بالتزامن مع إعلان البيت الابيض تحويل مهام القوات الأمريكية من قتالية الى استشارية.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "الحمد لله الذي أعز جنده ونصر عبده وشكرا للمقاومة العراقية الوطنية فها هو الإحتلال يعلن عن بدء انسحاب قواته القتالية أجمع. لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب"، مضيفا "شكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الإتفاقية ولا سيما الأخ الكاظمي".

وتابع، "مع العلم إننا قد بنا شروطا فيما سبق ومع تحققها يجب وقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا، والسعي لدعم القوات الأمنية العراقية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وبسطه على الأراضي العراقية وإبعاد شبح الإرهاب والعنف والمتطفلين وأدعياء المقاومة".

وختم الصدر قائلاً ، "العراق نحو الاستقلال، وننتظر (السيادة) و (الهيبة)".

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