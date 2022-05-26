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الصدر يشكر البرلمان العراقي للتصويت على قانون حظر التعامل مع إسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2022-05-26T11:39:46+0000
الصدر يشكر البرلمان العراقي للتصويت على قانون حظر التعامل مع إسرائيل

شفق نيوز / وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، "الشكر" للنواب الذين سيصوتون لقانون تجريم التطبيع مع اسرائيل ومنهم أعضاء تحالف "انقاذ وطن"، فيما ثمن جهود رئاسة مجلس النواب في دعمها لجهود إقرار القانون.

وقال الصدر في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري في البرلمان "الأخوات والأخوة النوّاب أحثّـكم وأنصحكم بالتصويت على (قانون تجريم التطبيع)".

وأضاف الصدر في كلمته "لا يفوتني أنْ أشكر كل مَنْ سعى مِن أجل ذلك لاسيما اللجنة القانونية، وتحالف إنقاذ وطن، وشكراً مُقدّماً لكلِّ مَنْ سيصوّت لصالح هذا القانون، وشكراً لرئيس مجلس النواب ونائبيه على جهودهم في ذلك"، مخاطباً النواب بالقول "العراق بذمتكم".

ويستعد البرلمان اليوم للتصويت على قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، والذي قدمته كتلة "إنقاذ وطن"، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، في وقتٍ سابق.

يذكر أنّ العراق لا يقيم أي علاقات مع "إسرائيل"، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

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