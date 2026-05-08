الصدر يشترط "دمج" الفصائل تحت مسمى "جند الشعائر الدينية" ويعد بحلّ سرايا السلام

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الجمعة، إلى "دمج" الفصائل المسلحة بمختلف مسمياتها تحت مسمى "جند الشعائر الدينية" وربطها بهيئة الحج والعمرة، مؤكداً استعداده لحلّ الأجنحة المسلحة لتياره في حال تنفيذ هذا الشرط.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "على المكلف برئاسة الوزراء أياً كان، تحويل الفصائل المسلحة إلى تشكيل (جند الشعائر الدينية) على اختلاف توجهاتها وتحت سلطة هيئة الحج والعمرة.. أو الى تشكيل إنساني للإغاثة والمعونات الإنسانية، ومن يرفض منهم فيعتبر خارجاً عن القانون".

وأضاف "إن فعلوا فأنا على استعداد لحل تشكيل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة كما ينبغي على الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن".

وأكد على عدم الاستعانة بـ"خلطة العطار" في تشكيل الكابينة الوزارية وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعاداً تاماً، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب.

وشدد الصدر على "قمع الفساد وبمدة أقصاها تسعون يوماً.. على أن يكون البدء بصفقة القرن ومجرمها وكل تبعاتها"، داعياً إلى تقوية العلاقات الخارجية "ضمن أطر تعطي للعراق هيبته وانفتاحه على الجانب العربي والإسلامي والدولي بلا تدخلات من كل الأطراف وعدم التعدي على أحد ففي ذلك رفعة للعراق والدين والمذهب بل الشعب الذي اكتوى بنيران الحروب".

وختم الصدر بالقول: "لا نرضى بوجود أي فرد من التيار الشيعي الوطني في الكابينة الوزارية.. ولا يمثلنا أي وزير منهم".