الصدر يستنكر القصف الإسرائيلي لسوريا ويطالب الشرع بالابتعاد عن "الطائفية" ورد العدوان

شفق نيوز/ استنكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي على سوريا، وفيما طالب الحكومات العربية باتخاذ موقف لرد هذه الاعتداءات، دعا الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى الابتعاد عن "الطائفية".

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "إننا نتابع التحركات الصهيونية الاستعمارية واعتداءاتها الإرهابية على الجمهورية السورية الشقيقة".

وأضاف "وإننا إذ نشجب ونستنكر القصف الصهيوني. فإننا نتمنى على الحكومات العربية عموماً والحكومة السورية خصوصاً وبالأخص الرئيس السوري أن يترك التصريحات الطائفية وأن لا يقف مكتوف اليد إزاء القصف الإسرائيلي وتوغله الاستعماري في الأراضي السورية".

وتابع "فترك التصريحات الطائفية سيعزز من وحدة الصف الإسلامي وسيكون ذلك باباً لقوة الموقف الإسلامي والعربي ضد الاعتداءات الصهيوأمريكية في سوريا ولبنان وغزة هاشم".

وأكد الصدر "وعموماً فإننا ما زلنا مع الشعوب وضد الدكتاتوريات والإرهاب الدولي وضد الطائفية. ونتمنى من الجميع التحلي بالحكمة والسير على النهج المحمدي الأصيل وأن يبقى الشعبان السوري والعراقي أشقاء تحت راية الممانعة المستقاة من أهل البيت عليهم السلام والصحب الكرام".