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بلاسخارت تستبق الاطار وتجتمع مع الصدر في النجف.. فيديو

Category: سیاسة

Date: 2021-12-07T07:11:38+0000
بلاسخارت تستبق الاطار وتجتمع مع الصدر في النجف.. فيديو

شفق نيوز/ استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، ممثلة الامين العام  الامم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت الى محافظة النجف.

ووصلت بلاسخارت إلى محافظة النجف في وقت سابق صباح اليوم،  في زيارة "غير معلنة".

وأبلغت مصادر محلية، وكالة شفق نيوز، بأن بلاسخارت تعتزم عقد مباحثات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تخص نتائج الانتخابات، التي تصدرها تياره بأكثر من سبعين مقعداً.

ويبدو أن بلاسخارت قد استبقت اجتماعاً كان من المقرر عقده اليوم، لقادة الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالنجف.

كما تأتي زيارة بلاسخارات هذه الى النجف، بعد زيارة سابقة قامت بها منذ أكثر من عام التقت خلالها المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني.

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته بعد الزيارة التي جرت منتصف ايلول 2020، "اريد أن اردد كلمات المرجع الديني علي السيستاني وهو تشجيع الناخبين على المشاركة بالانتخابات"، مؤكدة "نحن نتفق مع ذلك".

ويعيش العراق ازمة سياسية جديدة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج الاولية ومن ثم النهائية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، وسط اعتصامات شعبية ينفذها جمهور الاحزاب الخاسرة، والتي توجه اصابع الاتهام الى بلاسخارات بتنفيذ "مؤامرة" لتزوير النتائج.

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