الصدر يساند حملة الزيدي: واصل ملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أعلن فيها دعمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر، أوصل رسالة عبر مقربين منه، إلى الزيدي، ظهر اليوم، تضمنت إعلان دعمه الكامل والمطلق لحملة مكافحة الفساد والإجراءات الرامية إلى اعتقال الفاسدين، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم".

وأضاف أن "الصدر شدد في رسالته على ضرورة استمرار الحملة وعدم التراجع عنها، وصولاً إلى الإطاحة بجميع المتورطين في ملفات الفساد، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو مناصبهم الحكومية".

وأشار المصدر، إلى أن "الرسالة أكدت أهمية المضي في الإجراءات القانونية بحق المتهمين بقضايا الفساد، بما يعزز جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام".

يذكر أن القوات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد باشرت، صباح اليوم الأحد، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة (التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية)، تزامناً مع حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة غير المسبوقة، بالتزامن مع تواتر الأنباء عن صدور قائمة ملاحقات قضائية موسعة تستهدف مسؤولين بارزين، وعناصر حمايات، ورجال أعمال على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.