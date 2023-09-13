الصدر يساند الضباط المحكومين بقضية اقتحام السفارة السويدية ويصف الحكومة بـ"العباسية"

شفق نيوز/ ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، بطرد وسجن عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية على خلفية اقتحام محتجين غاضبين السفارة السويدية في العاصمة بغداد احتجاجا على حرق المواطن السويدي من أصول عراقية "سلوان موميكا" في ستوكهولم في شهر تموز الماضي.

جاء ذلك في جوابه على استفتاء لأُسر أولئك الضباط المعاقبين بسبب عدم تصديهم للمتظاهرين الذين اقتحموا السفارة السويدية.

وأشاد الصدر في نص جوابه على موقف الضباط، وقال "ليس من المستغرب أن يصدر من تلك الحكومة (العباسية) تلك العقوبة، فليس لهم من القرآن صحبة، ولا من العقيدة صحبة، وليس لديهم إلا الكراسي والعشاء والمال".