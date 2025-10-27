الصدر يرد على "مستنكري" مقاطعة الانتخابات ويستشهد بفتوى لوالده

شفق نيوز- النجف

رد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على ما وصفهم بـ"المستنكرين" لقرار مقاطعته الانتخابات البرلمانية، مستشهدًا بموقف سابق وفتوى لوالده المرجع الراحل محمد محمد صادق الصدر.

وقال الصدر في بيان تنشره أدناه وكالة شفق نيوز، إن "الكثير من مقلدي السيد الوالد، سابقاً أو حالياً، يستنكرون الاختلاف بالمواقف السياسية، متناسين أمرنا السابق بالاشتراك في الانتخابات الماضية ونهينا الصارم عن المشاركة في الانتخابات الحالية، كما تناسوا النهي عن زيارة الشعبانية بعد الأمر بالمشي إلى كربلاء في الخامس عشر من شعبان المعظم آنذاك".

وأضاف الصدر أن "الانتخابات أكثر أهمية من الأمور العقائدية، وما كانت التقية من الظالم أشد من التقية من الفساد والفاسدين، وما كانت التقية أهم من تقوى الله تعالى وطاعته، وعدم معونة الفاسد على فساده، فما أشبه اليوم بالبارحة، ولكنهم قوم يجهلون".

وتابع أن "بعض الأشخاص يحاولون التشكيك في استمرار المقاطعة، ولكنهم يكذبون"، مختتماً بالقول: "فانتظروا، إني معكم من المنتظرين".