الصدر يرد على رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات ويوجه رسالة للعراقيين

شفق نيوز/ رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الجمعة، على دعوة رئيس الجمهورية بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن عدم المشاركة في الانتخابات لا تعني المطالبة بتأجيلها أو إلغاء موعدها.

وقال الصدر، في رسالة وردت لوكالة شفق نيوز "إنني حزين أن يشارك الشعب العظيم في انتخاب الفاسدين وسراق المال الذين لم يسترجعوا إلى يومنا هذا بما فيها (صفقة القرن) التي وزعت على محبي الصفقات".

كما تعهد الصدر، بحسب الرسالة، بأنه سيبقى "جندياً أمام كل ما يعصف من تحديات ومصائب"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه "سيدافع عن العراق أمام أي تحديات مستقبلية كي يعيش البلاد بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية مقيتة"، على حد قوله.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى مشاركته في الانتخابات المقبلة والعدول عن قرار المقاطعة.

وفي الشهر الماضي، أعلن الصدر، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين"، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".

وقرر الصدر، في حزيران/ يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.