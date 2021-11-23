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الصدر يرحب بتصريحات بلاسخارت ويدعو الرافضين إلى الابتعاد عن "المهاترات"

Category: سیاسة

Date: 2021-11-23T18:01:02+0000
الصدر يرحب بتصريحات بلاسخارت ويدعو الرافضين إلى الابتعاد عن "المهاترات"

شفق نيوز/ رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، بتصريحات رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت بخصوص نتائج الانتخابات العراقية، داعياً رافضي النتائج الى الابتعاد عن "المهاترات" السياسية.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تصريحات أممية جديدة في ما يخص الانتخابات العراقية.. تبعث الأمل وتوصيات أممية جيدة، ننصح باتباعها والإبتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الأمن".

وأضاف، "هي فرصة جديدة لرافضي نتائج الإنتخابات بمراجعة أنفسهم والإذعان للنتائج لا لأجل منافع سياسية فحسب بل من أجل الشعب الذي يتطلع الى (حكومة أغلبية وطنية) تفيء على العراق والعراقيين بالأمن والسيادة والاستقرار والإعمار والخدمات التي يصبو لها شعبنا الأبي الصابر".

وتابع الصدر، أن "من أهم ما صدر من مبعوثة الأمم المتحدة: أن لا وجود الأدلة على تزوير الانتخابات مضافة الى ما ورد في كلامها من التأكيد على عدم التسويف والتأخير في الإعلان عن النتائج، لذا فعلى المحكمة الإتحادية العمل بجد وحيادية على ذلك والتعامل مع الطعون بمهنية ولا ترضخ للضغوط السياسية كما هو أملنا بها.. فالشعب يتطلع الى ذلك بفارغ الصبر ليصل الى بر الأمان والعيش الرغيد".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت، خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إن السلطات العراقية أدارت الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل مهني، وأنه لا توجد أدلة على تزوير العملية.

وهاجمت "عصائب اهل الحق" احدى اطراف الإطار التنسيقي الشيعي تصريحات بلاسخارت وقال عضو المكتب السياسي للعصائب سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، "لم نكن نعول على المبعوثة الاممية بلعب دور ايجابي في ملف الانتخابات كونها احد الشركاء اللاعبين الخارجيين في التلاعب بنتائج الانتخابات؛ فهي التي بعثت برسالة تهديد الى المفوضية بأنها لن تعترف بنتائج الانتخابات اذا ما تغيرت بعد الطعون".

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