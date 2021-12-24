الصدر يعلق على استقالة محافظ النجف ويدعو لحمايته وعائلته من اي "سوء"

شفق نيوز/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري، داعيا الحكومة الى حمايته وعائلته من اي "سوء".

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خطوة نحو الطريق الصحيح ...اعني استقالة محافظ النجف الاشرف ..وهي خطوة تحسب له حفاظا على مدينة امير المؤمنين عليه السلام و على حفاظاً سمعته".

واضاف، "من هنا ولكي لا يتمسك المتمسكون بالمناصب والكراسي فعلى الحكومة حمايته وعائلته من أي سوء محتمل قد يلحق به والتعامل مع استقالته وفق القانون و النظم المعمول بها... وإلا فنحن نحمل الحكومة كافة التبعات القانونية على ذلك".

وتابع الصدر، "كما ونؤكد على الإسراع في تنصيب محافظ نزيه ومقتدر على محافظة النجف الاشرف والاعتناء بالمحافظة من خلال التخصيصات المالية و الدعم المعنوي ونحن على أتم الاستعداد للتعامل في هذا الملف".

وقدم محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه رسمياً.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "تقدم سيقدم طلب استقالته الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاثنين المقبل بعد عودة الدوام الرسمي وينتظر جواب الكاظمي على ذلك".

واوضح أن "النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي سيستلم المنصب خلفاً له لحين تكليف شخصية جديدة".

واضاف الياسري، "انا مستعد للمثول أمام القضاء والنزاهة في حال وجود أي قضية ضدي من أي جهة كانت".

وتأتي هذه الاستقالة بعد ضغط من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبعد أقل من 48 ساعة من استقالة محافظ ذي قار وتعيين محافظ جديد مقرب من التيار الصدري.