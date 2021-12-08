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الصدر يربط أحداث مخمور والبصرة بصراع المقاعد ويجدد دعوته لحل "المليشيات"

Category: سیاسة

Date: 2021-12-08T13:55:56+0000
الصدر يربط أحداث مخمور والبصرة بصراع المقاعد ويجدد دعوته لحل "المليشيات"

شفق نيوز / ربط زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحداث التي شهدها قضاء مخمور، والتفجير الذي وقع في البصرة، بالصراع الجاري على المقاعد البرلمانية، فيما جدد دعوته إلى حصر السلاح بيد الدولة، وحل جميع "المليشيات".

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر، أن "عودة الإرهاب المتمثل بداعش في منطقة (مخمور)، والتفجيرات السياسية في البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، ينبئ إلى تأزم الوضع السياسي، ولجوئهم للعنف، وهو ما سيجر البلاد إلى الخطر من أجل بعض (المقاعد)".

وجدد الصدر، تأكيده على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة، والعمل الجاد على حل جميع المليشيات المنفلتة والتي تسيء استعمال السلاح بذريعة المقاومة"، داعياً في الوقت نفسه، الجهات المختصة، إلى "الوقوف على الحقائق في تلك الأعمال الإرهابية، وغيرها".

وشهد قضاء مخمور (المتنازع عليه)، هجوما شنه تنظيم داعش، يوم الجمعة (3 كانون الأول 2021) على قرية في القضاء المذكور، ما أسفر عن سقوط 13 ضحية وإصابة 5 آخرين من قوات البيشمركة والمدنيين.

أما محافظة البصرة، فقد شهدت يوم أمس الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة محمولة على دراجة نارية، أدت إلى سقوط 4 ضحايا و4 جرحى.

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