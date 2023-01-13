الصدر يذكّر اتباعه بمقارعة الاحتلال ويحثهم على الإلتزام بأمر حتى لو مات

شفق نيوز/ حث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أتباعه على أداء فريضة صلاة الجمعة حتى لو لم يبق على قيد الحياة في إشارة الى الالتزام بهذه الشعيرة التي دعا إليه والده المرجع الراحل محمد صادق الصدر في تسعينيات القرن الماضي.

وقال إمام صلاة الجمعة الموحدة في العاصمة بغداد حسين المحمداوي في الخطبة المكتوبة بخط الصدر: علمتنا صلاة الجمعة على قول الحق في زمن ندر به الحق، بل علمتنا بغض الاحتلال والاستعمار وأفكاره واتابعه، مردفا بالقول إن ما مقاومتنا للاحتلال إلا ثمرة من ثمار صلاة الجمعة وكذب من يقول أن المقاومة ليست من أولويات مرجعنا الصدر بل هي من ثمار ال الصدر.

ووجّه الصدر اللوم إلى اتباع التيار ممن عزفوا عن أداء هذه الشعيرة، مشددا على أنه "من هنا لا يجب أن يضيع هذا الزرع الذي زرعه شهيد الجمعة نعم ولو مات مقتدى الصدر".

وكان الصدر، قد دعا قبل ايام أنصاره إلى صلاة موحدة في عموم محافظات البلاد، ومدينة الصدر في بغداد، لصلاة موحدة بإستثناء مدينة البصرة التي تحتضن بطولة خليجي 25.