الصدر يدعو لإدخال اسم والده في المناهج الدراسية: لولاه لكان أغلب العراق أما بعثياً أو تبعياً

شفق نيوز / دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بإدخال اسم ومؤلفات والده المرجع الديني الراحل (محمد محمد صادق الصدر) في المناهج العلمية للجامعات العراقية، مبيناً أن والده كان المرجع العراقي الأبرز في العراق زمن نظام (الهدام وحزبه البغيض) ويقصد بذلك نظام صدام حسين وحزب البعث آنذاك، عاداً ذلك "أقل الوفاء له" فلولاه لكان "أغلب العراق وشعبه أما بعثياً أو تبعياً"، بحسب تغريدة للصدر وهذا نصها ادناه.