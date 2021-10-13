الصدر يدعو إلى ضبط النفس: لن تُمد أيدينا على أي عراقي

شفق نيوز/ شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الأربعاء على أن السلم الأهلي في العراق لن يتزعزع، مشيراً إلى أن تياره لن يكون طرفا في أي نزاع.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، "لن يتزعزع السلم الأهلي في وطني. فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق".

وأوصى الصدر "بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة"، مردفا "فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد ايدينا على اي عراقي مهما كان".

وختم الصدر بالقول، "سنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته".

ويأتي كلاما الصدر ردا على الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، الذي حذر مساء يوم الأربعاء، من مخاطر تهدد السلم الأهلي العراقي ما لم يتم تدارك الأمر، مؤكداً رفضه للنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات.

وقال الإطار التنسيقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "كنا قد اعلنا رفضنا لما اعلن من نتائج اولية للانتخابات وفق معطيات فنية واضحة".

وأضاف ان "ما ظهر في اليومين الماضيين من فوضى في اعلان النتائج وتخبط في الاجراءات وعدم دقة في عرض الوقائع، عزز عدم ثقتنا بإجراءات المفوضية مما يدعونا الى التأكيد مجدداً على رفضنا لما اعلن من نتائج وان المضي بها يهدد بتعريض السلم الاهلي للخطر".

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" جاءت في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعدا.