الصدر يدعو إلى خليج "بلا قواعد ولا نيران"

شفق نيوز- النجف

قدّم زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الاثنين، تعازيه إلى الشعب القطري والأسرة الحاكمة بوفاة أمير قطر، داعياً إلى أن ينعم الخليج بالأمن والاستقرار، وأن يخلو من القواعد العسكرية والنزاعات.

وقال الصدر، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يعزي "ببالغ الحزن الشعب القطري الشقيق، والأسرة الحاكمة، بوفاة الأمير الصديق"، معرباً عن أمله في أن "يعيش الخليج العربي بأمان مع الجيران، بلا قواعد ولا نيران، ولا سيما مع إيران".

كما دعا إلى أن "يمنّ الله على الشعب القطري بالسلام، وعلى الدول الإسلامية والعربية بالأخوة والوئام، بلا تطبيع ولا إرهاب، ولا سيما في فلسطين ولبنان".

وكان الديوان الأميري القطري قد نعى في بيان رسمي، صباح امس الأحد، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً.