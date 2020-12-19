الصدر يدعو لفك أسر البنك المركزي "فوراً"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت الحكومة والبرلمان العراقيين لفك أسر البنك المركزي من الفساد والمفسدين "فوراً".

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، إن "البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين، ويجب على الحكومة والبرلمان السعي بالطرق التخصصية لإنهاء ذلك وتحريرها فوراً".

وأضاف بالقول، "لا يكفي تعويم العملة، فقد يكون ذلك سلاحا ذا حدين، فيخرج العراق من أزمة ليقع بأشد منها، والمتضرر الوحيد هو الشعب بأقواته ولقمته".

وكان البنك المركزي قد قرر في بيان، السبت، خفض قيمة الدينار العراقي رسميا أمام الدولار، من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً.

وتسعى الحكومة لتحقيق وفرة في الأموال، على اعتبار أنها تصرف رواتب الموظفين بالدينار العراقي بينما تتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.

ويعاني العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، وتشكل إيرادات بيع الخام 95 في المئة من نفقات الدولة.

ويتوقع مراقبون أن ترتفع أسعار السلع في البلاد نحو 20 في المئة بعد خفض قيمة الدينار، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على شريحة الدخل المحدود.

وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.