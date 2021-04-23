الصدر يدعو لـ"سلام شامل" ويتهم ميليشيات بالعمل لصالح بقاء "المحتل"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الى "سلام شامل"، متهما جهات (لم يسمها) بالسعي لتعكير الأمن في العراق بهدف تأخير أو إلغاء الانتخابات.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق لأسباب عديدة أهمها تأخير أو إلغاء الانتخابات وذلك من خلال بعض المليشيات المنفلتة التي تستهدف بقصفها القوات المحتلة لثنيها عن الإنسحاب، فبقاؤها بقاء لتلك المليشيات أو من خلال زج العراق بصراع خارجي ومن خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي".

واضاف ، "فيا شعب العراق الأبي.. أما يكفينا حربا وقتلا وتهجيرا وتفجيرا.. فهلموا الى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف لنعيش في كنف وطننا بلا أجندات خارجية وبلا ركوع".

وتابع "فوالله إن عراقنا يحتاج الى ذلك السلم والسلام بلا بعث ولا هدام ولا إرهاب ولا احتلال ولا تطبيع ولا عنف ولا اقتتال ولا دگات ولا اغتيالات ولا سلب ولا حرق ولا قطع ولا انتشار عسكري ولا سيطرات خارجة عن القانون ولا مليشيات مسلحة ولا تهريب ولا تجارة سلاح ولا صراعات دينية أو عقائدية أو فكرية.. فكلنا في العراق إخوة وكلنا للوطن جند مجندة وكلنا في العراق سواسية.. وكبير القوم خادمهم.. لا سيدهم".