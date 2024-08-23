الصدر يدعو لتظاهرة مليونية في "التحرير" لدعم فلسطين ويستثني منها "الفاسدين"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الى الخروج بتظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لدعم القضية الفلسطينية.

وقال الصدر في بيان تلاه خطيب مسجد الكوفة وتابعته وكالة شفق نيوز، "أدعو أخوتي العراقيين بكافة مشاربهم ما عدا الفاسدين الى الخروج بتظاهرة مليونية تعكس صورة حقيقية لمدى تعاطف الشعب العراقي الغيور مع القضية الفلسطينية ومع أُخوتهم المنكوبين في غزة، وذلك في أول جمعة بعد الـ 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول الأكرم محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ"".

وشدد الصدر على أن "تكون التظاهرة سلمية في ساحة التحرير في بغداد مع لبس الأكفان، ليصل صوتكم وصورتكم للعالم أجمع. فلا تقصروا في ذلك رجاءً أكيداً، فهذا ما يرضي ورسوله وأهل بيته ومراجعنا العظام الأحياء منهم والأموات".

وهذه هي المرة الثانية التي يدعو فيها الصدر الى تظاهرة مليونية لدعم القضية الفلسطينية ونصرة غزة التي تشهد حرباً عنيفة بين حركة حماس والجيش الاسرائيلي، حيث دعا أنصاره في 9 تشرين الاول 2023، الى الخروج بتظاهرة مليونية.