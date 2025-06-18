الصدر يدعو لتظاهرات تندد بأمريكا وإسرائيل يوم الجمعة

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، للخروج بتظاهرات سلمية منظمة بعد صلاة الجمعة المقبلة تنديداً بما وصفه بـ"الإرهاب الصهيوني والأمريكي وتوسعه الاستعماري ومعاداته للشعوب والأديان".

وذكر الصدر في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "إنطلاقاً من الواعز الديني والعقائدي والإنساني.. فإنه من الضروري الخروج بتظاهرات سلمية منظمة بعد صلاة الجمعة القادمة والتي ستكون موحدة في كل مركز محافظة على حدة".

وأضاف، أن التظاهرات السلمية تأتي "تنديداً بالإرهاب الصهيوني والأمريكي وتوسعه الاستعماري ومعاداته للشعوب والأديان، وما يقوم به من مجازر ومن تعد على الدول العربية والإسلامية كما في الإعتداء على الجارة إيران وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن، حيث هي المحرك الأول لكل الحروب في العالم".

وتابع، "بل وتنديداً بإختراق أجوائنا العراقية المحرّمة دولياً.. والذي سيكون ضرراً على الشعب ومقدساته وثوابته".