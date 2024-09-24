الصدر يدعو أصحاب المواكب في العراق لفتحها امام النازحين اللبنانيين

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، أصحاب المواكب الحسينية في العراق الى فتحها أمام النازحين اللبنانيين الفارين من الأحداث التي تشهدها بلادهم.

وكتب الصدر في تغريدة منصة "إكس - تويتر سابقا"، قائلا "أدعو أخوتي اصحاب المواكب على طريق كربلاء لفتح مواكبهم أمام النازحين من لبنان وحسب الحاجة".

ودعا ايضا "الجميع الى ولاسيما ذوي رؤوس الأموال من غير الفاسدين الى جمع التبرعات المالية حصراً لفتح مواكب في لبنان وسوريا لمساعدة الجرحى والنازحين".

ووجه الصدر، أن يكون تسلم التبرعات المالية في مقر "البنيان المرصوص في النجف حصرا مع أخذ وصل بذلك".

و وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في وقت سابق من صباح اليوم، بتمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق واستثنائهم من قانون إقامة الأجانب وذلك جراء ما تتعرض له لبنان من هجمات اسرائيلية.

ووجه ايضا بإعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه، واستمرار منح سمات الدخول مجاناً للمواطنين اللبنانيين الواصلين الى المنافذ الحدودية العراقية، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وعزا البيان سبب صدور تلك القرارات "للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامناً وإسناداً من العراق، حكومةً وشعباً، مع الأشقاء في لبنان".