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الصدر يدعو الى فتح الطرق وردع "الوقحين" من التخريب وزعزعة الامن

Category: سیاسة

Date: 2020-10-25T12:58:40+0000
الصدر يدعو الى فتح الطرق وردع "الوقحين" من التخريب وزعزعة الامن

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، إلى الحكومة إلى فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة وردع ما سماهم "الوقحين".

وقال الصدر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "بدأ المندسون المشاغبون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها ولا سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عدم تسليح القوات الأمنية!؟؟..

وأضاف "لذا على الحكومة بسط الأمن وردع الوقحين من التخريب وزعزعة الأمن، وعليها فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة".

وتابع بالقول "إلا فإن هذا يدل على التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة.. وحيا الله المتظاهرين السلميين".

وشددت الأجهزة الأمنية في بغداد، في وقت سابق اليوم الأحد، من إجراءاتها على مداخل العاصمة الغربية والشرقية، بالتزامن مع انطلاق الذكرى الأولى لتظاهرات الـ25 من تشرين.

من جانبه دعا اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.

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