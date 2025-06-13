الصدر يدعو الى النأي بالعراق عن الحرب القائمة بين اسرائيل وإيران

شفق نيوز/ حمّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية تنفيذ اسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، في حين دعا إلى ابعاد العراق عن هذه "الحرب" لعدم حاجة شعبه للدخول بصرعات جديدة.

وقال الصدر في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقا"، إن "الكيان الصهيوني قد تمادى بدعم امريكي مباشر لنشر إرهابه، وسوف لا تكون الجارة إيران المستهدف الوحيد في المنطقة إذا ما استمرت لغة التصعيد".

ولفت إلى أن "المهم جلّ المهم" أن تكون أرض العراق "بعيدة عن تلك الحرب، فإن العراق وشعبه ليس بحاجة إلى حروب جديدة"، داعيا الى "كتم أصوات" من اسماهم "الأصوات الفردية الوقحة، والاصغاء إلى صوت الحكمة وصوت العلماء الاعلام".

كما أدان الصدر "بشدة استعمال الأجواء العراقية من قبل" إسرائيل في شنها العملية العسكرية ضد إيران، قائلا "نطالب الحكومة العراقية - إن وجدت - بالعمل على معاقبة الكيان (اسرائيل) بالطرق المعمول بها دوليا".

وشنت إسرائيل فجر اليوم غارات جوية استهدفت مدناً و محافظات إيرانية بينها العاصمة طهران، مما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وعلماء ذرة إيرانيين.