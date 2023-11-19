الصدر يدعو العشائر العراقية لنهضة "الرجل الهمام"

شفق نيوز / دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، العشائر العراقية كافة، إلى نهضة "الرجل الهمام" والوقوف مع الشعب الفلسطيني عموماً، وغزة على وجه الخصوص، بوجه العدوان الإسرائيلي.

وقال الصدر في تدوينة له نشرها على منصة إكس: "كما تحرّر عراقنا الحبيب على يد عشائرنا العراقية العظيمة في ثورة العشرين العظيمة، وكان لهم بصمة لم ولن تنسى عبر مر الأيام، فإني أتمنى على عشائرنا الحبيبة أن يصدح صوتها مدوياً وعالياً من أجل نصرة غزة".

وأضاف: "كلي ثقة بقبائلنا العراقية وعشائرنا الأصيلة وبقياداتها وأمرائها وشيوخ عشائرها ورؤساء أفخاذها بسادتها وشيوخها وبكل طوائفها وقومياتها أن تنهض نهضة (الرجل الهمام) ذي النخوة العالية المتعالية وبشعور بالمسؤولية الحقيقية أمام ما يجري مع إخوتنا في فلسطين عموماً وفي (غزة هاشم) خصوصاً، لتثبتوا للجميع أن العشائر العربية موحدة ومتكاتفة تجمعها الأخوة والمحبة".

وتابع الصدر: "وكما أثبتم يا عشائر العراق أن (المكوار) أقوى من (الطوب) فستكونون عوناً لإخوتكم في فلسطين لتثبتوا أن (دم الأطفال) أقوى من (الإرهاب الصهيوني)".