الصدر يدعو العراقيين الى جمع تبرعات نقدية لغزة

شفق نيوز- بغداد

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، العراقيين إلى جمع تبرعات نقدية لدعم قطاع غزة.

وقال الصدر، في تدوينة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "ندعو الشعب العراقي لجمع تبرعات نقدية حصراً لإخوتهم في غزة، وخصوصاً بعد تنسيق عالي المستوى مع الجمهورية العربية المصرية الشقيقة لإيصال (المساعدات العينية الإنسانية) إليهم".

وأشار إلى فتح فرصة التبرع يوم الجمعة القادمة بإشراف المكتب الخاص ومسؤولي البنيان المرصوص حصراً.