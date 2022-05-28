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الصدر يدعو البرلمان لاقرار قانون الامن الغذائي رغم "عرقلات الدعاوى القضائية"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-28T11:21:16+0000
الصدر يدعو البرلمان لاقرار قانون الامن الغذائي رغم "عرقلات الدعاوى القضائية"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، مجلس النواب العراقي الى الاسراع بالتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مشدداً على إبعاد التصويت عن "المزايدات الحزبية والطائفية والقومية".

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد أن مَنّ الله تعالى علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع صار لزاماً على مجلس النواب إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، ألا وهو قانون الأمن الغذائي، من دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية وإبعاده عن شبح الفاسدين".

وأضاف "أملنا بالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة، وأخص منهم تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنية الأخرى".

وتابع الصدر "اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته".

ويوم أمس الأول الخميس، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما أثار ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد للقانون فيما عارضت دولاً إقراره.

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