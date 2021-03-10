سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
الصدر يدعم حوار الكاظمي بشرط إشراف أممي واستثناء جهة
Category: سیاسة
Date: 2021-03-10T08:15:17+0000
الصدر يدعم حوار الكاظمي بشرط إشراف أممي واستثناء جهة
related
مقرب من الصدر يرد على انباء تهديد سليماني
Date: 2019-12-20 19:06:53
وكالة: سليماني والصدر ونجل السيستاني اتفقوا على فض الاحتجاجات وابقاء عبد المهدي
Date: 2019-11-09 14:38:49
الصدر يدعو الى تخليص الكرادة والجادرية ببغداد من "تجار الجهاد"
Date: 2020-12-17 10:17:47
الصدر يعلن موقفا من حالة النفير العام لسرايا السلام
Date: 2021-02-10 08:04:56
الصدر يحذر من "جهات مشبوهة" تجرّ البلد لصدام شيعي - شيعي
Date: 2020-09-28 18:42:14
الصدر يحدد موعدا لانتهاء مهمة "القبعات الزرق"
Date: 2020-02-04 13:53:55
الصدر يأمل امرا يتعلق بالعراق مع عودة العلاقات بين السعودية وقطر
Date: 2021-01-08 11:03:22
مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن
Date: 2019-11-16 19:55:22
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.