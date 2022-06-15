الصدر يدخل في اجتماع مغلق مع نواب كتلته المستقيلين ويبلغهم قراره.. صور

شفق نيوز/ عقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الاربعاء، اجتماعا مغلقا مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان.

وابلغ مصدر مقرب من التيار الصدري وكالة شفق نيوز، بأن جميع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من عضوية مجلس النواب الى جانب رئيس واعضاء الهيئة السياسية لمكتب الصدر حضروا، اليوم، الى مكتب السيد الصدر العام بجامع الزهراء القريب على مرقد الشهيد الاول محمد باقر الصدر في محافظة النجف.

وأوضح المصدر، ان "اللقاء جاء تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في عقد اجتماع مغلق معهم"، مبينا انه "من المؤمل ان تصدر قرارات مهمة من الصدر بعد عقد الاجتماع الذي سيعقب صلاة العشائين وتناول وجبة العشاء".

وكشف المصدر، أن زعيم التيار الصدري أبلغ نواب الكتلة الصدرية خلال الاجتماع بأن "لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية"، كما قدم شكره لهم على "الطاعة".

كما نقل المصدر، عن الصدر قوله مخاطباً الكتلة الصدرية المستقيلة " لا توجد لنا عودة مع الفاسدين.. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان".