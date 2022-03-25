الصدر يخاطب الإطار: ثلثكم المعطل ليس شيعيا خالصا

شفق نيوز/ خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، المطالبين بأن يكون التحالف الأكبر "شيعياً"، مبينا أن ما يعرف بـ"الثلث الضامن" ليس شيعياً خالصاً، فيما طالبهم بأن يبقى الجانبان "وطنيان".

وقال الصدر في تغريدة نشرها على موقع تويتر وتابعتها شفق نيوز "إن كان ثلثكم المعطل شيعياً خالصاً فطالبونا بأن يكون التحالف الأكبر شيعيا خالصاً".

وأضاف الصدر في تغريدته "وهيهات لكم والا فليبق (ثلثكم المعطل وطنياً) وتحالفنا وطنياً".

وتدخل الكتلة الصدرية أحد أقطاب التحالف الثلاثي الذي شكل مؤخراً تحالفاً بعنوان "انقاذ وطن"، جلسة البرلمان يوم غد، والمقررة لانتخاب رئيس للجمهورية، أمام الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائه ممن يشكلون ما يعرف بـ"الثلث الضامن"، بحسب زعماء الإطار، فيما أعلن "انقاذ وطن" عن مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو ريبر احمد عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيما رشح جعفر محمد باقر الصدر رئيساً للوزراء.

وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.