الصدر يحيّي أهالي الأعظمية: عودونا على مواقفهم الوطنية

شفق نيوز – النجف

أطلع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على عدد من النشاطات، بينها استطلاع أجرته إحدى الوكالات أظهر مقاطعة أهالي الأعظمية تأييداً لموقفه في مقاطعة الانتخابات.

وقال المكتب الخاص للصدر إنه عقّب على نتائج الاستطلاع بالقول: "حيّا الله أهالي الأعظمية، فقد عودونا على مواقفهم الوطنية البطولية... سلامي لهم".

وتناقلت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر عدداً من أهالي منطقة الأعظمية في بغداد – ذات الغالبية السنية – وهم يعلنون مقاطعتهم للانتخابات، انسجاماً مع قرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.