الصدر يحمل "المليشيات الوقحة" مسؤولية مقتل مقاتلي الحشد: كبارهم يتنعمون بالتجارة

شفق نيوز- النجف

حمّل زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، ما وصفها بـ"أفعال المليشيات" وعدم حصر السلاح بيد الدولة مسؤولية مقتل مقاتلين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية، داعياً إلى وقف ما عدّه "تصرفات فردية وغير عقلانية".

وقال الصدر، في بيان، إن "أفعال المليشيات الوقحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة كان وما زال يتسبب باستشهاد المجاهدين في الحشد الشعبي والقوات الأمنية بلا وجهة حق".

وأضاف أن "كبارهم يتنعمون بالأمن والراحة والتجارة، فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية".

وأعرب الصدر في بيانه، عن تعازيه لعائلات الضحايا، وقال: "لا عزاء لمن كانت تصرفاته سبباً بفقدانهم".

ويوم أمس الأربعاء، دعا مقتدى الصدر، الحرس الثوري الإيراني و"الميليشيات" إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي، مطالباً الحكومة بفرض سيادة الدولة وضبط الأمن.