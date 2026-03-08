الصدر يحصر مهام سرايا السلام بـ"الواجب الانساني" فقط

شفق نيوز- بغداد

وجه زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا)، مقتدى الصدر، يوم الأحد، سرايا السلام بالالتزام بـ"الواجب الانساني" فقط.

وقال ما يعرف بـ"وزير القائد"، نقلا عن الصدر: "اللهم جنب العراق ومقدساته وشعبه من كل شر.. فهناك من يريد النيل منه من الداخل والخارج، ومن هنا نوجه الأخوة الأعزاء في سرايا السلام، وفي هذه الظروف القاسية على وجه التحديد إلى القيام بواجبها الإنساني فقط ولإشعار آخر، ولا سيما مع تصاعد وتيرة الإعتداءات من الداخل والخارج".

وتابع "لذا سنوجههم ببيان لاحق بفتح مضيف آل الصدر وبتخاويل خاصة للمعونات الطبية والخدمية والإنسانية وما شاكل ذلك بحسب الزمان والمكان المحدد في حينه، وبالتنسيق مع الأخوة الأعزاء في إدارة البنيان المرصوص".